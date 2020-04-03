Собянин пояснил правила передвижения москвичей на личных машинах
Московский мэр Сергей Собянин пояснил правила передвижение горожан на личных машинах в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса.
Как сообщает РИА Новости, Собянин отметил, что жители столицы могут свободно перемещаться на автомобилях по городу, однако власти будут следить, чтобы это не стало массовым катанием.
По его словам, поездки на работу или в магазин никак не ограничиваются. При этом он назвал поездки куда-то впятером-вшестером «негодной ситуацией», добавив, что в этом случае лучше использовать общественный транспорт.
Накануне оперштаб Москвы в телеграм-канале сообщил, что водителей личных автомобилей могут останавливать в Москве для установления цели поездки.
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