В Москве водителей будут останавливать для выяснения целей поездки

Как отмечается, у водителя должен быть при себе документ, удостоверяющий личность. В оперштабе пояснили, что поехать на личной машине или такси в другой район можно при серьезной необходимости.

В настоящее время в Москве отсутствует пропускной режим в период самоизоляции. Однако, как ранее отметил столичный мэр, вопрос о введении такого режима будет обсуждаться в том случае, если эпидемиологическая ситуация в мегаполисе будет развиваться неблагоприятно. Кроме того, по его словам, поводом может стать увеличение количества нарушений домашнего режима.

Отметим, в Москве за последние сутки выявлено 595 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего 2475 случаев заражения, 19 человек умерли, 140 пациентов выздоровели.

