Собянин: Поставленная президентом задача помочь семьям участников СВО будет выполнена

Градоначальник отметил, что в скором времени подпишет соответствующий указ и заверил, что участники спецоперации и их семьи будут «окружены заботой и вниманием». Глава столицы также подчеркнул важность теплых слов в адрес всех участников СВО.

Мэр Москвы добавил, что и Владимир Путин поставил задачи на будущее, что означает обязательную победу и дальнейшее развитие страны. «Возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал», - заключил он.

Ранее Путин во время послания Федеральному собрания предложил предоставить материнские капиталы семьям из новых регионов задним числом.

