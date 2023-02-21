Собянин: Поставленная президентом задача помочь семьям участников СВО будет выполнена

Поставленная президентом России задача помочь семьям участников СВО будет выполнена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Градоначальник отметил, что в скором времени подпишет соответствующий указ и заверил, что участники спецоперации и их семьи будут «окружены заботой и вниманием». Глава столицы также подчеркнул важность теплых слов в адрес всех участников СВО.

Мэр Москвы добавил, что и Владимир Путин поставил задачи на будущее, что означает обязательную победу и дальнейшее развитие страны. «Возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал», - заключил он.

Ранее Путин во время послания Федеральному собрания предложил предоставить материнские капиталы семьям из новых регионов задним числом.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинСергей Собянин
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