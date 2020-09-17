Собянин посоветовал организациям оставаться на удалёнке
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал организациям оставить сотрудников на удалёнке.
«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий независимо от формы собственности, если можно <...>, продолжать организовывать дистанционную работу», — призвал градоначальник в эфире России 24.
Собянин подчеркнул, что улучшение эпидемиологической обстановки зависит в том числе и от удалённой работы. Чем больше людей трудятся дистанционно, тем меньше они перемещаются по городу и контактируют друг с другом.
Ранее сообщалось, что удаленная работа при ее возможности, ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, введенные из-за коронавируса, останутся на всех этапах выхода из режима самоизоляции.
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