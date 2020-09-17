Собянин посоветовал организациям оставаться на удалёнке

Собянин подчеркнул, что улучшение эпидемиологической обстановки зависит в том числе и от удалённой работы. Чем больше людей трудятся дистанционно, тем меньше они перемещаются по городу и контактируют друг с другом.

Ранее сообщалось, что удаленная работа при ее возможности, ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, введенные из-за коронавируса, останутся на всех этапах выхода из режима самоизоляции.

