Опрос: Почти четверть россиян на «удалёнке» прибавили в весе

Среди жителей России, перешедших на удаленный режим работы, почти каждый четвертый (24%) сообщил о том, что прибавил в весе. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные Исследовательского центра портала Superjob.ru. Также аналитики выяснили, что похудевших россиян среди перешедших на «удаленку», оказалось вдове меньше – 12%. При этом половина респондентов, 51%, за период работы на дому не зафиксировала каких-либо изменений массы тела.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что за время действия режима самоизоляции в весе прибавил каждый пятый российский безработный, похудели 14% наших незанятых соотечественников, а 48% неработающих респондентов рассказали, что сохранили свой прежний вес.

Удаленная работа и маски будут на всех этапах выхода из самоизоляции

Кстати, ранее НСН писала, что желание продолжить работать из дома и после завершения режима самоизоляции выразили больше 40% россиян. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на информацию TelecomDaily. При этом, треть опрошенных рассказали, что хотели бы вернуться к своему привычному режиму работы.

Кроме того, рассуждая о плюсах дистанционной работы, респонденты заявили, что её преимуществами являются возможность сэкономить время на дорогу в офис, а также время на подготовку к выходу на улицу.

Между тем, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что удаленная работа при её возможности, ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, введенные из-за коронавируса, останутся на всех этапах выхода из режима самоизоляции. Это следует из опубликованных ведомством методических рекомендациях регионам,

Также на всех этапах люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска, должны будут оставаться дома.

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ФОТО: pixabay.com
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