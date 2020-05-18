Опрос: Почти четверть россиян на «удалёнке» прибавили в весе

Кстати, ранее НСН писала, что желание продолжить работать из дома и после завершения режима самоизоляции выразили больше 40% россиян. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на информацию TelecomDaily. При этом, треть опрошенных рассказали, что хотели бы вернуться к своему привычному режиму работы.

Кроме того, рассуждая о плюсах дистанционной работы, респонденты заявили, что её преимуществами являются возможность сэкономить время на дорогу в офис, а также время на подготовку к выходу на улицу.

Между тем, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что удаленная работа при её возможности, ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, введенные из-за коронавируса, останутся на всех этапах выхода из режима самоизоляции. Это следует из опубликованных ведомством методических рекомендациях регионам,

Также на всех этапах люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска, должны будут оставаться дома.

