Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетили Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Градоначальник напомнил, что специальный поликлинический центр был открыт для граждан уже закончивших службу, которым помогает коллектив, хорошо знающий свою работу.

«Это подразделение госпиталя ветеранов, который десятками лет занимался реабилитацией, оказанием помощи ветеранам – ветеранам войны, ветеранам боевых действий, горячих точек, где участвовали наши бойцы. И сегодня помогает участникам СВО», – сказал он.

Цивилева, в свою очередь, указала, что в Центре к участнику СВО «прикрепляется персонально врач, а также социальный координатор», сопровождающий и отслеживающий качество выполненной услуги.

Ранее Собянин заявил, что в Москве формируется новый медицинский каркас на базе крупных многопрофильных клиник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:МедицинаСпецоперацияМоскваСергей Собянин

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