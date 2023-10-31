Крым направит средства с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО

Ранее квартиру семьи Зеленского на южном берегу Крыма продали на аукционе за 44,3 млн рублей, напоминает Ura.ru. Новой хозяйкой объекта стала москвичка Ольга Липовецкая, отмечает РЕН ТВ.

«Мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — указал Константинов.

По словам политика, национализация и продажа недвижимости украинского президента стала важным и символичным шагом для крымчан. Как отметил Константинов, жители полуострова не хотели, чтобы регион как-то был связан с Зеленским, который для них «был и навсегда останется военным преступником».

