Собянин поручил закончить строительство спорткомплекса «Горизонт» в 2024 году

По его словам, уже возведены основные конструкции, в настоящее время строители делают кровлю, черновую отделку, монтируют витражи и окна.

Градоначальник напомнил, что в спорткомплексе будут тренажëрный зал и два бассейна, рядом с объектом организуют парковку, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«По обращению Валентины Бровко поручил закончить строительство «Горизонта» к концу следующего года и ввести в эксплуатацию в начале 2025 года», - написал Собянин.

Он добавил, что в планах на 2023–2025 годы завершить строительство свыше 50 спортобъектов.

Ранее глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что московские власти выставили на электронные торги по аренде земельный участок под возведение четырёхэтажного спорткомплекса с подземным паркингом на 26 машино-мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

