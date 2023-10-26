Собянин поручил закончить строительство спорткомплекса «Горизонт» в 2024 году
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что спорткомплекс «Горизонт» в Зеленограде будет достроен в 2024 году.
По его словам, уже возведены основные конструкции, в настоящее время строители делают кровлю, черновую отделку, монтируют витражи и окна.
Градоначальник напомнил, что в спорткомплексе будут тренажëрный зал и два бассейна, рядом с объектом организуют парковку, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«По обращению Валентины Бровко поручил закончить строительство «Горизонта» к концу следующего года и ввести в эксплуатацию в начале 2025 года», - написал Собянин.
Он добавил, что в планах на 2023–2025 годы завершить строительство свыше 50 спортобъектов.
Ранее глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что московские власти выставили на электронные торги по аренде земельный участок под возведение четырёхэтажного спорткомплекса с подземным паркингом на 26 машино-мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru