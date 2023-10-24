Собянин открыл спорткомплекс «Пегас» во Внукове

В районе Внуково открылся спортивный комплекс с бассейнами «Пегас», написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что здание состоит из трех этажей, там, кроме бассейна, есть тренажерный зал.



«В планах – начать подготовку профессиональных пловцов, в частности воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Запад», – написал Собянин.

Градоначальник столицы отметил, что «Пегас» будет популярен среди местных жителей. В районе благоустроены дворы и парки, а также реконструирована поликлиника, подытожил мэр.

