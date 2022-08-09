Собянин поручил ускорить реконструкцию детской поликлиники в районе Левобережный

В ходе осмотра работ на объекте градоначальник отметил, что по плану запуск объекта - в первом полугодии 2023 года, однако не исключено, что все работы будут завершены уже в первом квартале.

«Это не ремонт. Это строительство новой поликлиники на месте старой: новое оборудование, новая планировка внутри, новые лифты устанавливаются. Сделаем как можно быстрее, но при этом, конечно, не должно пострадать качество», - подчеркнул глава столицы.

В пресс-службе добавили, что комплексная реконструкция поликлиники стартовала в апреле 2022 года, на данный момент выполнено 40% работ.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в столице к вводу в эксплуатацию готовятся три детские поликлиники по новому стандарту.