В Москве три новые детские поликлиники готовятся к вводу в эксплуатацию

В Москве к вводу в эксплуатацию готовятся три детские поликлиники по новому стандарту: в районе Войковский на Головинском шоссе, на улице Вятская в Савеловском районе, и в Кунцево на улице Академика Павлова сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, департаментом строительства ведется масштабное возведение медицинских учреждений - порядка 30 объектов площадью более 500 тысяч квадратных метров.

«В этом году Департаментом строительства будут завершены основные строительно-монтажные работы на 20 объектах здравоохранения, в том числе будут введены в эксплуатацию 10 поликлиник», - сказал он.

При этом все учреждения строятся в соответствии с новым стандартом поликлиник - это пациентоориентированные здания.

Вместо привычной регистратуры для посетителей оборудованы удобные стойки информации, кабинеты размещаются таким образом, чтобы избежать большого скопления людей в очередях.

На первом этаже обустраиваются комфортные зоны ожидания – кафе, а в детских поликлиниках – игровые площадки.

