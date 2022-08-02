В Москве три новые детские поликлиники готовятся к вводу в эксплуатацию
В Москве к вводу в эксплуатацию готовятся три детские поликлиники по новому стандарту: в районе Войковский на Головинском шоссе, на улице Вятская в Савеловском районе, и в Кунцево на улице Академика Павлова сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, департаментом строительства ведется масштабное возведение медицинских учреждений - порядка 30 объектов площадью более 500 тысяч квадратных метров.
«В этом году Департаментом строительства будут завершены основные строительно-монтажные работы на 20 объектах здравоохранения, в том числе будут введены в эксплуатацию 10 поликлиник», - сказал он.
При этом все учреждения строятся в соответствии с новым стандартом поликлиник - это пациентоориентированные здания.
Вместо привычной регистратуры для посетителей оборудованы удобные стойки информации, кабинеты размещаются таким образом, чтобы избежать большого скопления людей в очередях.
На первом этаже обустраиваются комфортные зоны ожидания – кафе, а в детских поликлиниках – игровые площадки.
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