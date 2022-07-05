Анастасия Ракова: в Москве на четверть завершена масштабная программа капремонта поликлиник

По её словам, всего в масштабную программу капремонта по новому московскому стандарту входит свыше 200 поликлиник, таким образом, она завершена уже на четверть.

«Мы активно продолжаем обновлять городские поликлиники... Работы продолжаются в более чем 100 зданиях. До конца года мы планируем завершить капремонт около 40 поликлиник», — уточнила заммэра.

В пресс-службе напомнили, что программа модернизации поликлиник подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей-специалистов и оснащение современной медицинской техникой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл ещё две поликлиники после комплексной реконструкции.

