Анастасия Ракова: в Москве на четверть завершена масштабная программа капремонта поликлиник
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице капитально отремонтировали уже более 50 зданий городских поликлиник, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, всего в масштабную программу капремонта по новому московскому стандарту входит свыше 200 поликлиник, таким образом, она завершена уже на четверть.
«Мы активно продолжаем обновлять городские поликлиники... Работы продолжаются в более чем 100 зданиях. До конца года мы планируем завершить капремонт около 40 поликлиник», — уточнила заммэра.
В пресс-службе напомнили, что программа модернизации поликлиник подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей-специалистов и оснащение современной медицинской техникой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл ещё две поликлиники после комплексной реконструкции.
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