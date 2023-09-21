Собянин поручил усилить работу по благоустройству районов
На заседании президиума правительства Москвы глава столицы Сергей Собянин распорядился нарастить масштабы благоустройства городской среды по программе «Мой район», передает агентство городских новостей "Москва".
Отмечается, что большое внимание уделят благоустройству таких крупных парков столицы, как Парк Горького, парк «Сокольники», музеи-заповедники «Кузьминки-Люблино» и «Коломенское». Кроме того, планируется продолжить обновлять московские улицы и объекты, включенные в программу «Мой район».
С 2011 по 2022 год в столице благоустроили 503 улицы, переулка, площади, сквера и 950 парков..
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