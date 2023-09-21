Собянин поручил усилить работу по благоустройству районов

Отмечается, что большое внимание уделят благоустройству таких крупных парков столицы, как Парк Горького, парк «Сокольники», музеи-заповедники «Кузьминки-Люблино» и «Коломенское». Кроме того, планируется продолжить обновлять московские улицы и объекты, включенные в программу «Мой район».

С 2011 по 2022 год в столице благоустроили 503 улицы, переулка, площади, сквера и 950 парков..

