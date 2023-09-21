Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

По его словам, в следующем году будут проиндексированы столичные социальные пособия. Кроме того, градоначальник велел проиндексировать доплату пенсионерам Москвы.

Также в ходе заседания объявили об изменениях в государственных программах развития столицы. В частности, будут обновлены такие программы, как реконструкция поликлиник Москвы, реновация жилищного фонда, «Мой район», «Московское долголетие», развитие Мосметро и другие.

