Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году
На заседании президиума правительства Москвы глава столицы Сергей Собянин дал поручение проиндексировать социальные выплаты в 2024 году, говорится на официальном сайте мэра.
По его словам, в следующем году будут проиндексированы столичные социальные пособия. Кроме того, градоначальник велел проиндексировать доплату пенсионерам Москвы.
Также в ходе заседания объявили об изменениях в государственных программах развития столицы. В частности, будут обновлены такие программы, как реконструкция поликлиник Москвы, реновация жилищного фонда, «Мой район», «Московское долголетие», развитие Мосметро и другие.
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