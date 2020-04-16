Собянин поручил предоставить медикам бесплатные услуги гостиниц и такси

Медицинские работники коронавирусных стационаров смогут бесплатно жить в гостиницах Москвы и ездить на такси до места работы и обратно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета.

Проживающих в отелях медработников обеспечат «максимально комфортными условиями для отдыха», двухразовым питанием, также они смогут воспользоваться услугами прачечных и другими. По возможности, расселять специалистов будут в гостиницы, которые располагаются максимально близко к месту их работы, отмечает телеканал 360.

Столичные власти подчеркивают, что в программе временного расселения медицинских работников будут участвовать около 20 городских гостиниц и четыре-пять служб такси. Заезд медработников начался с 12 апреля.