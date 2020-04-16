Собянин поручил предоставить медикам бесплатные услуги гостиниц и такси
Медицинские работники коронавирусных стационаров смогут бесплатно жить в гостиницах Москвы и ездить на такси до места работы и обратно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета.
Проживающих в отелях медработников обеспечат «максимально комфортными условиями для отдыха», двухразовым питанием, также они смогут воспользоваться услугами прачечных и другими. По возможности, расселять специалистов будут в гостиницы, которые располагаются максимально близко к месту их работы, отмечает телеканал 360.
Столичные власти подчеркивают, что в программе временного расселения медицинских работников будут участвовать около 20 городских гостиниц и четыре-пять служб такси. Заезд медработников начался с 12 апреля.
Ранее стало известно, что парковка для врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, в Москве стала бесплатной с 13 апреля. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что соответствующие списки уже переданы в департамент транспорта, поэтому дополнительно медикам ничего делать не нужно.
Между тем, в России число заразившихся коронавирусом за последние сутки возросло на 3448 человек. Общее число заболевших по стране по состоянию на 16 апреля — 27 938. Новые случаи инфицирования выявлены в 78 регионах России. За минувший день умерли 34 человека, таким образом общее число жертв по стране — 232.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru