Собянин попросил Сбербанк и «Яндекс» вернуть часть работников на удаленку

Вместе с тем, она добавила, что накопленный опыт в борьбе с коронавирусом позволяет держать ситуацию с распространением инфекции в Москве под контролем.

При этом, власти Москвы пока рассчитывают на те санитарные меры, которые уже действуют в городе, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Ранее оперштаб по контролю за распространением COVID-19 сообщил, что в столице выявили более тысячи новых случаев заражения инфекцией за сутки впервые с конца июня.

Вместе с тем, в Москве приостановили работу несколько магазинов «Перекресток» и «Магнолия» из-за нарушений сотрудниками санитарных норм. В частности, их уличили в отказе от ношения масок и перчаток во время работы.

Как рассказал руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, закрыть пришлось 43 магазина. Он пояснил, что срок, на который приостанавливает свою работу тот или иной магазин, определяет суд.

