Собянин попросил Сбербанк и «Яндекс» вернуть часть работников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин отправил руководству «Сбербанка», «Яндекса» и «Ростеха» письмо с призывом вернуть часть сотрудников на удаленку. Источник в мэрии подтвердил РБК подлинность писем.
В качестве причины такой просьбы столичный градоначальник назвал наступление сезона острых вирусных инфекций, а также рост случаев заражения коронавирусом.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%.
Вместе с тем, она добавила, что накопленный опыт в борьбе с коронавирусом позволяет держать ситуацию с распространением инфекции в Москве под контролем.
При этом, власти Москвы пока рассчитывают на те санитарные меры, которые уже действуют в городе, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Ранее оперштаб по контролю за распространением COVID-19 сообщил, что в столице выявили более тысячи новых случаев заражения инфекцией за сутки впервые с конца июня.
Вместе с тем, в Москве приостановили работу несколько магазинов «Перекресток» и «Магнолия» из-за нарушений сотрудниками санитарных норм. В частности, их уличили в отказе от ношения масок и перчаток во время работы.
Как рассказал руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, закрыть пришлось 43 магазина. Он пояснил, что срок, на который приостанавливает свою работу тот или иной магазин, определяет суд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru