Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства перед москвичами

Все социальные выплаты, положенные москвичам, будут выполнены. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, при необходимости столица сможет занять деньги на рынке, сообщил он эфире телеканала «Россия 24».

В Москве появился пропуск для посещения МФЦ и поликлиники

«Все обязательства в социальной сфере: заработная плата врачей, учителей, работников культуры, все тоже будет исполнено в полном объеме», - добавил Собянин.

Ранее в четверг Сергей Собянин сообщил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) метро построена на 54%. Градоначальник также отметил, что сегодня завершилось строительство проходки одного из самых сложных и глубоких тоннелей - между «Рижской» и «Савеловской».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВыплатыСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры