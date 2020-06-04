Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства перед москвичами

«Все обязательства в социальной сфере: заработная плата врачей, учителей, работников культуры, все тоже будет исполнено в полном объеме», - добавил Собянин.

Ранее в четверг Сергей Собянин сообщил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) метро построена на 54%. Градоначальник также отметил, что сегодня завершилось строительство проходки одного из самых сложных и глубоких тоннелей - между «Рижской» и «Савеловской».

