Собянин подвел итоги конкурса «Новатор Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте заявил, что в 2023 году количество участников конкурса «Новатор Москвы» увеличилось до 2,5 тысяч, то есть более чем в два раза.

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Подводя итоги конкурса градоначальник отметил, что авторами 15 заявок стали участники в возрасте от 14 до 18 лет - для активных подростков организаторы специально снизили возрастную планку.

«Юным новаторам часто есть что предложить. И потому они вправе иметь равные со взрослыми возможности: доступ к образовательной программе, бесплатную экспертизу и поддержку сообщества единомышленников», – подчеркнул он.

Мэр напомнил, что конкурс «Новатор Москвы» проводится с 2020 года и за это время завоевал авторитет и популярность.

Ранее Собянин учредил знак отличия «За развитие московского спорта» за вклад в развитие физической культуры и спорта города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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