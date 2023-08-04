Собянин подвел итоги конкурса «Новатор Москвы»

Подводя итоги конкурса градоначальник отметил, что авторами 15 заявок стали участники в возрасте от 14 до 18 лет - для активных подростков организаторы специально снизили возрастную планку.

«Юным новаторам часто есть что предложить. И потому они вправе иметь равные со взрослыми возможности: доступ к образовательной программе, бесплатную экспертизу и поддержку сообщества единомышленников», – подчеркнул он.

Мэр напомнил, что конкурс «Новатор Москвы» проводится с 2020 года и за это время завоевал авторитет и популярность.

Ранее Собянин учредил знак отличия «За развитие московского спорта» за вклад в развитие физической культуры и спорта города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

