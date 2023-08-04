Победителей и финалистов конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы – 2023» наградят 25 августа

Финалисты и победители конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы - 2023», реализуемого в рамках нацпроекта «Производительность труда», будут награждены 25 августа на специальном бизнес-дне Московского урбанистического форума, рассказала министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

По её словам, участниками конкурса стали компании, которые широко применяют инструменты наставничества для обучения и адаптации новых сотрудников. За звание лучших наставников столицы сражались 60 крупных компаний, многие из которых также являются участниками нацпроекта «Производительность труда». Жюри оценило работы в пяти номинациях и определило победителей, чьи имена и будут объявлены на бизнес-дне 25 августа, отметила Багреева.

Уточняется, что номинация «Практика наставничества по повышению производительности труда» стала самой популярной у участников соревнования - более 20 московских компаний представили на конкурс работы в рамках этой номинации.

Состязание лучших наставников состоялось в Москве впервые. В соревновании приняли участие такие компании, как завод мясных деликатесов «Дымов», сеть ресторанов «Кофемания», Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, энергосбытовая компания «Мосэнергосбыт», электросетевая компания АО «ОЭК», сеть магазинов парфюмерии и косметики «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», сеть ресторанов «Вкусно – и точка» и другие. Лучших наставников столицы наградят в конце бизнес-дня.

