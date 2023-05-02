Собянин подвел итоги городского конкурса «Воспитатель года»

По его словам, с 10 по 12 апреля за победу в конкурсе «Воспитатель года Москвы» сражались 20 педагогов дошкольного образования: воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре и другие специалисты. Каждый из них представил различные разработки для обучения и развития детей. Каждая из идей оценивалась экспертами.

Градоначальник сообщил, что победителем конкурса стал инструктор по физической культуре из школы №338 Егор Харитонов. Педагог представил на конкурсе технологию сюжетно-образовательной развивающей соревновательной игры, позволяющую сделать из знакомых детям физических упражнений серию увлекательных игр с компонентами математики, экологии, краеведения и других важных для воспитания ребенка тем. Собянин подчеркнул, что победитель городского конкурса «Воспитатель года» представит столицу на федеральном конкурсе «Воспитатель года России».

Отмечается, что также призерами конкурса стали воспитатель детского сада школы №1504 Елена Зайцева, воспитатель из школы №1420 Наталья Калагина, музыкальный руководитель из школы №1387 Марина Маликова, а также воспитатель из школы №777 Юлия Шахова.

Мэр столицы напомнил, что Москва интенсивно развивает систему дошкольного образования. В частности, в 2021 году утвердили столичный стандарт реализации образовательной программы для дошкольников. Градоначальник рассказал, что для обучения воспитателей новым практикам в Москве был открыт Центр современной методики дошкольного и начального образования.

