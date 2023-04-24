За победу в конкурсе «Учитель года России» будут выплачивать миллион рублей

При этом участников, победивших в «других подобных состязаниях», которые проводит министерство просвещения, ждут награды по 200 тысяч рублей, добавил он.

Ранее активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков в беседе с НСН назвал ЕГЭ злом, хотя старая форма проведения экзаменов, считает он, была еще хуже, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

