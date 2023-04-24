За победу в конкурсе «Учитель года России» будут выплачивать миллион рублей

Победители конкурса «Учитель года России» с этого года будут получать приз в размере миллиона рублей, призерам будут выплачивать по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новую систему оплаты труда учителей могут утвердить в 2023 году

При этом участников, победивших в «других подобных состязаниях», которые проводит министерство просвещения, ждут награды по 200 тысяч рублей, добавил он.

Ранее активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков в беседе с НСН назвал ЕГЭ злом, хотя старая форма проведения экзаменов, считает он, была еще хуже, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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