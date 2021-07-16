Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля ночной работы заведений общепита

Заведения общественного питания в российской столице с 19 июля могут вновь работать в ночные часы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ размещён на официальном сайте градоначальника.

Кроме того, возобновляется посещение детских игровых комнат; разрешается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Однако только при условии соблюдения специальных мер, введённых для предотвращения распространения коронавируса.

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Ранее Сергей Собянин сообщил об отмене в городе с 19 июля системы обязательных QR-кодов в заведениях общественного питания, поскольку она выполнила свою задачу. По словам мэра, это важное решение, на этот счёт было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партий.

Как подчеркнул Собянин, Москве остаётся в зоне риска по COVID-19, поэтому необходимо продолжать соблюдать санитарные требования и делать прививки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КафеКоронавирусСобянин
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