Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля ночной работы заведений общепита
Заведения общественного питания в российской столице с 19 июля могут вновь работать в ночные часы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ размещён на официальном сайте градоначальника.
Кроме того, возобновляется посещение детских игровых комнат; разрешается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Однако только при условии соблюдения специальных мер, введённых для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее Сергей Собянин сообщил об отмене в городе с 19 июля системы обязательных QR-кодов в заведениях общественного питания, поскольку она выполнила свою задачу. По словам мэра, это важное решение, на этот счёт было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партий.
Как подчеркнул Собянин, Москве остаётся в зоне риска по COVID-19, поэтому необходимо продолжать соблюдать санитарные требования и делать прививки.
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