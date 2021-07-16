Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля ночной работы заведений общепита

Ранее Сергей Собянин сообщил об отмене в городе с 19 июля системы обязательных QR-кодов в заведениях общественного питания, поскольку она выполнила свою задачу. По словам мэра, это важное решение, на этот счёт было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партий.

Как подчеркнул Собянин, Москве остаётся в зоне риска по COVID-19, поэтому необходимо продолжать соблюдать санитарные требования и делать прививки.

