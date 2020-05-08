Собянин подписал указ о доплатах лечащим коронавирус медикам
Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах медикам, работающим с пациентам с подтвержденным COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Отмечается, что выплаты получат врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медперсонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий.
В частности, врачи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и НПЦ экстренной медицинской помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – по 30 тысяч.
Выплаты также предусмотрены для сотрудников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют инфицированных и осуществляют медицинское наблюдение на дому. Врачи получат по 70 тысяч рублей, средний медперсонал по 50 тысяч, пишет РИА ФАН.
Помимо этого, доплаты ждут сотрудников лабораторий медицинских организаций, а также работников патологоанатомических отделений. Врачи получат по 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – по 50 тысяч.
Кстати, в подмосковном Подольске появилось граффити в поддержку медиков, борющихся с COVID-19. Как сообщает телеканал «360», художник из Московской области разместил изображение на здании напротив станции скорой помощи города. На рисунке - врач со шприцом верхом на коне, под ногами которого в виде умирающего дракона нарисован коронавирус. Таким образом художник представил всем известное изображение Георгия Победоносца с интерпретацией на тему коронавируса.
Отмечается, что на создание граффити были потрачены всего сутки. Таким способом, согласно словам художника, он попытался оказать поддержку медикам, стоящим на передовой в борьбе с инфекцией.
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