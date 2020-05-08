Собянин подписал указ о доплатах лечащим коронавирус медикам

Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах медикам, работающим с пациентам с подтвержденным COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Отмечается, что выплаты получат врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медперсонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий.

В частности, врачи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и НПЦ экстренной медицинской помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – по 30 тысяч.

Выплаты также предусмотрены для сотрудников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют инфицированных и осуществляют медицинское наблюдение на дому. Врачи получат по 70 тысяч рублей, средний медперсонал по 50 тысяч, пишет РИА ФАН.

Помимо этого, доплаты ждут сотрудников лабораторий медицинских организаций, а также работников патологоанатомических отделений. Врачи получат по 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – по 50 тысяч.