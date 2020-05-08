Москвичи с иммунитетом к COVID-19 станут социальными волонтерами

Жители столицы, которые вылечились от коронавирусной инфекции, могут стать социальными волонтерами иоказывать помощь тем, кто лечится от COVID-19 на дому. С таким заявлением выступила заммэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что волонтеры из числа перенесших коронавирус пройдут специальное дистанционное обучение в центре «Моя карьера». К команде социальных помощников уже присоединились 276 человек, сообщает Москва 24.

Напомним, что жители Москвы, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, могут стать донорами плазмы. Медики подчеркивают, те пациенты с COVID-19, которым показано переливание плазмы, после процедуры идут на поправку гораздо быстрее.

Доноры крови с антителами к COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты в размере до 5 тысяч рублей. За одну процедуру можно сдать до 600 мл плазмы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.