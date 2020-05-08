Москвичи с иммунитетом к COVID-19 станут социальными волонтерами
Жители столицы, которые вылечились от коронавирусной инфекции, могут стать социальными волонтерами иоказывать помощь тем, кто лечится от COVID-19 на дому. С таким заявлением выступила заммэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что волонтеры из числа перенесших коронавирус пройдут специальное дистанционное обучение в центре «Моя карьера». К команде социальных помощников уже присоединились 276 человек, сообщает Москва 24.
Напомним, что жители Москвы, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, могут стать донорами плазмы. Медики подчеркивают, те пациенты с COVID-19, которым показано переливание плазмы, после процедуры идут на поправку гораздо быстрее.
Доноры крови с антителами к COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты в размере до 5 тысяч рублей. За одну процедуру можно сдать до 600 мл плазмы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Ранее НСН писала, что волонтерам, которые участвуют в доставке продуктов питания и лекарств жителям столицы, находящимся на карантине, получили возможность пользоваться городскими парковками бесплатно. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на информацию столичного Дептранса. Там отметили, что также волонтеры уже получают карты «Тройка» для проезда в общественном транспорте.
Напомним, в начале апреля Департамент транспорта Москвы объявил о том, что в городе парковка для медицинских работников станет бесплатной. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что соответствующее поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.
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