Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок
Среди москвичей возрождается популярность общественного транспорта. Этот тренд стал основным в отрасли по итогам 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Сергея Собянина и правительства Москвы по итогам заседания президиума столичного кабмина.
Так, в сутки количество поездок в рабочие дни на общественном транспорте выросло в среднем на 580 тыс., или на 4%, по сравнению с 2021 годом. Все больше жителей предпочитают метро, Московские центральные диаметры (МЦД), трамваи и электробусы для ежедневных поездок по городу», - отмечается в сообщении.
По данным экспертов, Москва стала первым городом в Европе и третьим - в мире по темпам восстановления пассажиропотока на городском транспорте после пандемии COVID-19.
Кроме того, столичным транспортникам удается сокращать среднее время поездки на общественном транспорте от МКАД до центра города в час пик. В прошлом году оно сократилось на 21% по отношению к показателям 2010 года и составило 53 минуты. Также выросла и скорость движения на столичных магистралях - на 22% за тот же период. При этом в 2022 году автомобилисты совершили в среднем на 300 тыс. поездок меньше, чем в 2021 году по московскому региону.
Москва стала лидером по безопасности дорожного движения среди российских регионов. Число погибших в ДТП на 100 тысяч населения сократилось за последние 12 лет почти в три раза - с 6,6 в 2010 году до 2,4 в 2022 году, отмечается на сайте мэра столицы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок
- Во Владимире прокуратура требует блокировки YouTube
- Американская журналистка раскрыла шесть сценариев окончания конфликта на Украине
- США повышают пошлину на импорт российского алюминия до 200 процентов
- Госдеп расширил пакет санкций против России
- Сына Игоря Талькова задержали с наркотиками в Москве
- «Росатом» принял меры против новых британских санкций
- Вашингтон собирается удвоить усилия, чтобы пресекать уклонение от антироссийский санкций
- В Белгородской области разминируют Шебекино из-за боевого снаряда
- В Варшаве подтвердили доставку польских танков Leopard 2 на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru