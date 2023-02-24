Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок

Так, в сутки количество поездок в рабочие дни на общественном транспорте выросло в среднем на 580 тыс., или на 4%, по сравнению с 2021 годом. Все больше жителей предпочитают метро, Московские центральные диаметры (МЦД), трамваи и электробусы для ежедневных поездок по городу», - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, Москва стала первым городом в Европе и третьим - в мире по темпам восстановления пассажиропотока на городском транспорте после пандемии COVID-19.

Кроме того, столичным транспортникам удается сокращать среднее время поездки на общественном транспорте от МКАД до центра города в час пик. В прошлом году оно сократилось на 21% по отношению к показателям 2010 года и составило 53 минуты. Также выросла и скорость движения на столичных магистралях - на 22% за тот же период. При этом в 2022 году автомобилисты совершили в среднем на 300 тыс. поездок меньше, чем в 2021 году по московскому региону.

Москва стала лидером по безопасности дорожного движения среди российских регионов. Число погибших в ДТП на 100 тысяч населения сократилось за последние 12 лет почти в три раза - с 6,6 в 2010 году до 2,4 в 2022 году, отмечается на сайте мэра столицы.

