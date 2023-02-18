Московские транспортники начали работать в ЛНР и ДНР

В Лугенске теперь организовано четыре маршрута – по два для центральной части и удаленных районов. Благодаря использованию московских транспортных стандартов можно контролировать выполнение расписания и транспортной работы. На маршрутах действуют 50 низкопольных автобусов, оснащенных валидаторами, системой ГЛОНАСС, кондиционерами и системой информирования о маршруте и остановках. Более 100 водителей прошли обучающие курсы у московских коллег.

«Внедрена билетная система Москвы: проезд теперь можно оплачивать картой «Тройка», а счёт пополнять через приложение в телефоне; созданы единый бренд Луганского транспорта и навигация; разработан сайт с актуальными маршрутами в Луганске, расписанием, ценами на проезд и способами его оплаты», – рассказал Собянин.

Реформирование транспортной системы Луганска позволило повысить доступность поездок для более 50 тыс. человек, пассажиропоток вырос на 30 процентов.

По словам Сергея Собянина, аналогичная работа предстоит в Донецке.





