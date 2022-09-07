Собянин: Почти 2,6 тыс московских дворов будет благоустроено по итогам года
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что большинство текущих проектов по благоустройству в столице будут завершены ко Дню города.
По его словам, в работу в 2022 году были взяты больше трёх тысяч объектов, основная часть из которых находится за пределами центра.
Градоначальник отметил, что идеи для благоустройства подсказывают сами москвичи, сообщающие властям о том, где нужно оборудовать детскую или спортивную площадку, сделать новое освещение, проложить дорожки.
«Стараемся учитывать пожелания. Благоустраиваем также места отдыха у воды. Например, на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова обновили покрытие тротуаров, сделали удобные спуски к воде, места для занятий спортом и прогулок с детьми», - написал Собянин.
Он также добавил, что в ближайшее время завершится большой проект по обновлению улиц и скверов в центре столицы, что станет «подарком москвичам ко Дню города».
Ранее Собянин заявил, что в столичных Раменках, где работает киностудия «Мосфильм» появится квартал, посвящённый отечественным актёрам и режиссёрам, передаёт ОТР.
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