Собянин: Почти 2,6 тыс московских дворов будет благоустроено по итогам года

По его словам, в работу в 2022 году были взяты больше трёх тысяч объектов, основная часть из которых находится за пределами центра.

Градоначальник отметил, что идеи для благоустройства подсказывают сами москвичи, сообщающие властям о том, где нужно оборудовать детскую или спортивную площадку, сделать новое освещение, проложить дорожки.

«Стараемся учитывать пожелания. Благоустраиваем также места отдыха у воды. Например, на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова обновили покрытие тротуаров, сделали удобные спуски к воде, места для занятий спортом и прогулок с детьми», - написал Собянин.

Он также добавил, что в ближайшее время завершится большой проект по обновлению улиц и скверов в центре столицы, что станет «подарком москвичам ко Дню города».

Ранее Собянин заявил, что в столичных Раменках, где работает киностудия «Мосфильм» появится квартал, посвящённый отечественным актёрам и режиссёрам, передаёт ОТР.

