Собянин: Проезд по МЦК в День города будет бесплатным
7 сентября 202112:50
Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) в День города будет бесплатным для всех пассажиров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца», — сообщил градоначальник в Twitter.
Собянин добавил, что ежедневно в будни МЦК пользуются более полумиллиона пассажиров.
День города пройдет в Москве 11–12 сентября, столица отметит свое 874-летие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru