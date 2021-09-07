Собянин: Проезд по МЦК в День города будет бесплатным

Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) в День города будет бесплатным для всех пассажиров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о праздновании дня города в Москве

«Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца», — сообщил градоначальник в Twitter.

Собянин добавил, что ежедневно в будни МЦК пользуются более полумиллиона пассажиров.

День города пройдет в Москве 11–12 сентября, столица отметит свое 874-летие.

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ФОТО: АГН Москва
ТЕГИ:День ГородаОбщественный ТранспортСергей СобянинМосква
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