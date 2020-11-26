Около 10% госпитализированных с коронавирусом в Москве находятся в реанимации
Порядка 10% госпитализированных больных с коронавирусомм в Москве находятся в реанимации, передает ТАСС слова мэра Москвы Сергея Собянина.
Мэр отметил, что система злравоохранения города справляется, но ситуация становится все более напряженной.
Он также отметил, что лекарств в городе достаточно.
Также мэр Москвы в очередной раз опроверг слухи о полном закрытии города из-за пандемии, передает РЕН-ТВ.
За последние сутки в России скончались 524 пациента с коронавирусом. Накануне умерли 507 пациентов с ковидом, а днем ранее - 491 человек.
За сутки заболевание выявлено у 25 487 россиян. Это также рекордное число с начала пандемии. Предыдущий максимальный прирост за сутки был отмечен 23 ноября - 25 173.
Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 6075. Далее следуют Санкт-Петербург (3669) и Московская область (1022).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- Экс-замглавы ФСИН задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями
- СМИ: полицейские устроили массовый сход в дагестанском Кизляре
- Собянин рассказал о количестве москвичей с иммунитетом к коронавирусу
- Собянин: Планов закрывать Москву нет
- Около 10% госпитализированных с коронавирусом в Москве находятся в реанимации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru