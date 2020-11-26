Около 10% госпитализированных с коронавирусом в Москве находятся в реанимации

Порядка 10% госпитализированных больных с коронавирусомм в Москве находятся в реанимации, передает ТАСС слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр отметил, что система злравоохранения города справляется, но ситуация становится все более напряженной.

Он также отметил, что лекарств в городе достаточно.

Также мэр Москвы в очередной раз опроверг слухи о полном закрытии города из-за пандемии, передает РЕН-ТВ.

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За последние сутки в России скончались 524 пациента с коронавирусом. Накануне умерли 507 пациентов с ковидом, а днем ранее - 491 человек.

За сутки заболевание выявлено у 25 487 россиян. Это также рекордное число с начала пандемии. Предыдущий максимальный прирост за сутки был отмечен 23 ноября - 25 173.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 6075. Далее следуют Санкт-Петербург (3669) и Московская область (1022).

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваКоронавирусСергей Собянин
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