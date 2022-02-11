Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках

«На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, число госпитализаций постепенно снижается в стационарном звене, однако абсолютные значения заболеваемости остаются высокими.

По словам мэра, столичные поликлиники «работают в экстремальном режиме», в специальных отделениях заняты почти 3 тысячи дежурных врачей и примерно столько же медсестер и администраторов.

«Только за прошлую неделю количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом (прием, консультации, диагностика и прочее) составило 780 тыс. раз. В конце января это значение достигало 800 тыс. Это – рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения», — подчеркнул Собянин.

Однако столичное здравоохранение справляется с такой нагрузкой, число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину сокращается; в связи с этим с понедельника в поликлиниках Москвы начнут увеличивать объемы плановой помощи.

Кроме того, Собянин сообщил, что медики будут посещать на дому горожан старше 65 лет, заболевших коронавирусом, независимо от тяжести течения болезни.

