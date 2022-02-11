Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках

Пик заболеваний новым штаммом коронавируса «омикрон» в Москве прошел. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Иммунолог заявил, что Москва прошла пик «омикрона»

«На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, число госпитализаций постепенно снижается в стационарном звене, однако абсолютные значения заболеваемости остаются высокими.

По словам мэра, столичные поликлиники «работают в экстремальном режиме», в специальных отделениях заняты почти 3 тысячи дежурных врачей и примерно столько же медсестер и администраторов.

«Только за прошлую неделю количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом (прием, консультации, диагностика и прочее) составило 780 тыс. раз. В конце января это значение достигало 800 тыс. Это – рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения», — подчеркнул Собянин.

Однако столичное здравоохранение справляется с такой нагрузкой, число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину сокращается; в связи с этим с понедельника в поликлиниках Москвы начнут увеличивать объемы плановой помощи.

Кроме того, Собянин сообщил, что медики будут посещать на дому горожан старше 65 лет, заболевших коронавирусом, независимо от тяжести течения болезни.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусМоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры