Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках
Пик заболеваний новым штаммом коронавируса «омикрон» в Москве прошел. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил Собянин, число госпитализаций постепенно снижается в стационарном звене, однако абсолютные значения заболеваемости остаются высокими.
По словам мэра, столичные поликлиники «работают в экстремальном режиме», в специальных отделениях заняты почти 3 тысячи дежурных врачей и примерно столько же медсестер и администраторов.
«Только за прошлую неделю количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом (прием, консультации, диагностика и прочее) составило 780 тыс. раз. В конце января это значение достигало 800 тыс. Это – рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения», — подчеркнул Собянин.
Однако столичное здравоохранение справляется с такой нагрузкой, число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину сокращается; в связи с этим с понедельника в поликлиниках Москвы начнут увеличивать объемы плановой помощи.
Кроме того, Собянин сообщил, что медики будут посещать на дому горожан старше 65 лет, заболевших коронавирусом, независимо от тяжести течения болезни.
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