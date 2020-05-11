Собянин перечислил пять мер для нормализации жизни в регионах страны

В первую очередь, по словам Собянина, это ответственность работодателей, которым разрешат возобновить деятельность предприятий. Он подчеркнул необходимость обеспечения с их стороны максимальной безопасности сотрудников.

Во-вторых, как заявил столичный мэр, это ответственное поведение граждан, предполагающее заботу о своем здоровье и здоровье окружающих. На третьем месте – строгое соблюдение карантина людьми с положительным результатом на коронавирус, четвертое – рост проводимых тестирований на COVID-19.

Заключительной пятой мерой Собянин назвал готовность здравоохранения региона для помощи его жителям.

