Собянин перечислил пять мер для нормализации жизни в регионах страны
Глава рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса, столичный мэр Сергей Собянин назвал пять мер, необходимых для возвращения российских регионов к обычной жизни.
В первую очередь, по словам Собянина, это ответственность работодателей, которым разрешат возобновить деятельность предприятий. Он подчеркнул необходимость обеспечения с их стороны максимальной безопасности сотрудников.
Во-вторых, как заявил столичный мэр, это ответственное поведение граждан, предполагающее заботу о своем здоровье и здоровье окружающих. На третьем месте – строгое соблюдение карантина людьми с положительным результатом на коронавирус, четвертое – рост проводимых тестирований на COVID-19.
Заключительной пятой мерой Собянин назвал готовность здравоохранения региона для помощи его жителям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru