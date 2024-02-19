Собянин: Парковка в Москве 23 и 24 февраля будет бесплатной

Отмечается, что 25 февраля на столичных парковках будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.



Градоначальник добавил, что парковки со шлагбаумами в вышеперечисленные дни будут работать пв обычном режиме по прежним тарифам.

