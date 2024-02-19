Собянин: Парковка в Москве 23 и 24 февраля будет бесплатной

В честь Дня защитника Отечества парковка на всех улицах Москвы 23 и 24 февраля будет бесплатной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вход в Музей Победы 23 февраля будет бесплатным для мужчин

Отмечается, что 25 февраля на столичных парковках будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Градоначальник добавил, что парковки со шлагбаумами в вышеперечисленные дни будут работать пв обычном режиме по прежним тарифам.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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