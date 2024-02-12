Вход в Музей Победы 23 февраля будет бесплатным для мужчин
Музей Победы в Москве в День защитника Отечества предоставит мужчинам и детям до 14 лет возможность бесплатно посетить территорию мемориального комплекса на Поклонной горе. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Комплекс будет открыт с 10:00 до 22:00. Посетителям будет доступна специальная праздничная программа. Музей подготовил экспозицию Подвиг Армии», в которой представят раритеты –вооружение, письма и документы, награды и личные вещи бойцов. Для участия в экскурсиях, которые пройдут в 12:00 и 14:00, необходима предварительная регистрация.
Гости смогут посмотреть и мини-экспозиция «Мир танков». На стенде перед залом Славы представят танковые модели времен Великой Отечественной войны. Также 23 феврале откроется однодневная выставка военных трофеев, найденных поисковым объединением «Тризна» во время раскопок в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях.
Основным событием дня станет музыкальный марафон «Фанфары Победы - защитникам Отечества!», который начнется в 12.00. В течение четырех часов в зале Полководцев будут выступать творческие коллективы: оркестры духовых и народных инструментов, вокальные и хореографические ансамбли, хоры и ударные коллективы детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы и Московской области. В их исполнении прозвучат лирические и патриотические композиции.
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