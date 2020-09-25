Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы должны строго соблюдать масочный и перчаточный режим во время посещения магазинов, аптек и других общественных мест. По его словам, за нарушение этого правила предусмотрены санкции, в том числе штрафы.

«Необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать», - написал Собянин в своем блоге, ответив на самые популярные вопросы жителей, возникшие после объявления об ограничениях с 28 сентября.

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Мэр также уточнил, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе пенсионеров не ограничиваются, а социальные карты москвичей старше 65 лет блокировать, как это было весной, не будут.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут с понедельника получить больничный. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. При этом работающим пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут центра­лизованно по заявкам работодателей.

Кроме того, Собянин еще раз подчеркнул важность работы в дистанционном режиме. По его словам, весной благодаря этой мере удалось снизить число пассажиров в общественном транспорте и справиться с быстрым распространением инфекции.

Собянин отметил, что с понедельника на удаленку в столичной мэрии перейдет 30% персонала.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
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