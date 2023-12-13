Собянин: отметил рост патентной активности изобретателей впервые с 2016 года

По его словам, до половины патентов высокотехнологичных компаний МСП в 2023 году пришлись на предприятия, получавшие поддержку от московских властей в виде грантов, кредитов на льготных условиях, займов под поручительство, предоставления консультаций экспертов и так далее.

Градоначальник подчеркнул, что в 2022 году появились специальные программы, призванные стимулировать патентной активности изобретателей.

Мэр отметил, что на каждый патент, полученный в России, столица выделяла по 75 тысяч рублей, за патентование за рубежом — до 2 млн рублей. Предприятия уже получили свыше 800 патентов, среди которых, в частности, патент на открытие в генетике, помогающее лечить ишемические болезни сердца, верхние и нижние конечности и головной мозг, а также патент на технологию, позволяющую сократить расход воды при тушении пожаров в 10 раз.

Кроме того, заявил Собянин, в 2023 году заработал пилотный проект по выдаче кредитов под залог интеллектуальной собственности. По этой программе предприятия могут получить до 50 млн рублей под 3,5% годовых, заключил московский мэр.

Ранее Собянин заявил, что участники Московского инновационного кластера (МИК) в 2022 году запатентовали около 16 тысяч изобретений, а с начала текущего года число патентов выросло на 23,8% и превысило 19,8 тысячи.

