Собянин: отметил рост патентной активности изобретателей впервые с 2016 года
Московский мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что системная поддержка помогла преодолеть снижение патентной активности в столице впервые с 2016 года.
По его словам, до половины патентов высокотехнологичных компаний МСП в 2023 году пришлись на предприятия, получавшие поддержку от московских властей в виде грантов, кредитов на льготных условиях, займов под поручительство, предоставления консультаций экспертов и так далее.
Градоначальник подчеркнул, что в 2022 году появились специальные программы, призванные стимулировать патентной активности изобретателей.
Мэр отметил, что на каждый патент, полученный в России, столица выделяла по 75 тысяч рублей, за патентование за рубежом — до 2 млн рублей. Предприятия уже получили свыше 800 патентов, среди которых, в частности, патент на открытие в генетике, помогающее лечить ишемические болезни сердца, верхние и нижние конечности и головной мозг, а также патент на технологию, позволяющую сократить расход воды при тушении пожаров в 10 раз.
Кроме того, заявил Собянин, в 2023 году заработал пилотный проект по выдаче кредитов под залог интеллектуальной собственности. По этой программе предприятия могут получить до 50 млн рублей под 3,5% годовых, заключил московский мэр.
Ранее Собянин заявил, что участники Московского инновационного кластера (МИК) в 2022 году запатентовали около 16 тысяч изобретений, а с начала текущего года число патентов выросло на 23,8% и превысило 19,8 тысячи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России на 60% обрушились продажи китайских автомобилей
- В ДТП с автобусом и фурой пострадали 23 костромских педагога
- Кадыров опроверг слухи об ухудшении его здоровья
- Кадыров: Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов
- Собянин: отметил рост патентной активности изобретателей впервые с 2016 года
- ФИФА назвала имена троих претендентов на звание лучший наставник года
- СМИ: Учитель в Швеции дал ученикам задание спланировать теракт
- В Сочи ожидают 300 тысяч туристов в Новый год
- Исследование: Мужчины полюбили маникюр в 2023 году
- Дед Мороз посетил Францию и Италию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru