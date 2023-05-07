Собянин: В Москве получатели грантов на патенты создают уникальное оборудование

Градоначальник отметил, что получатели грантов создают уникальное промышленное и медицинское оборудование. Компании заинтересованы в новых мерах поддержки, которые компенсируют расходы на получение патента, подчеркнул Собянин.

«Из-за высокого спроса даже несколько раз продлевали прием заявок. Помощь получили уже 150 технологических компаний», - рассказал мэр.

Так, компания «СпецАвтоИнжиниринг» получила грант на патент на литий-титанатную аккумуляторную батарею для электродвигателей моторных вагонов.

Благодаря поддержке города компания «Экономические электрорешения» запатентовала комплексную оздоровительную установку для лечебно-профилактических процедур. Решение востребовано в реабилитационных центрах.

До 1 июня компании могут оставить заявку на поддержку на сайте i.moscow/ip.

Мэр столицы ранее сообщил о заключении первого межрегионального офсетного контракта. Москва и Самарская область привлекут инвестора для локализации производства медицинских изделий.

