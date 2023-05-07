Собянин: В Москве получатели грантов на патенты создают уникальное оборудование
Уже 150 технологических компаний столицы получили компенсацию расходов на получение патента на изобретения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что получатели грантов создают уникальное промышленное и медицинское оборудование. Компании заинтересованы в новых мерах поддержки, которые компенсируют расходы на получение патента, подчеркнул Собянин.
«Из-за высокого спроса даже несколько раз продлевали прием заявок. Помощь получили уже 150 технологических компаний», - рассказал мэр.
Так, компания «СпецАвтоИнжиниринг» получила грант на патент на литий-титанатную аккумуляторную батарею для электродвигателей моторных вагонов.
Благодаря поддержке города компания «Экономические электрорешения» запатентовала комплексную оздоровительную установку для лечебно-профилактических процедур. Решение востребовано в реабилитационных центрах.
До 1 июня компании могут оставить заявку на поддержку на сайте i.moscow/ip.
Мэр столицы ранее сообщил о заключении первого межрегионального офсетного контракта. Москва и Самарская область привлекут инвестора для локализации производства медицинских изделий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru