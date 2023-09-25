Собянин: Число патентов участников инновационного кластера выросло на четверть

Участники Московского инновационного кластера (МИК) в 2022 году запатентовали около 16 тысяч изобретений, с начала текущего года число патентов выросло на 23,8% и превысило 19,8 тысячи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, столица переживает технологический бум, предпосылки для которого закладывались не один год.

«Московский инновационный кластер стал удобной платформой для разработки новых технологий, поиска партнеров и сотрудничества между крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, образовательными и научными учреждениями, институтами развития», – указал Собянин.

К МИК присоединились более 35 тысяч организаций из столицы и 81 региона России. Для участников кластера действует полноценная экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, привлечения инвестиций, получения льгот от московского правительства. В частности, благодаря сервису добровольной регистрации прав на идеи и разработки предприниматели могут бесплатно в несколько кликов зарегистрировать в блокчейн-сети объекты, данные о правообладателях, затратах на создание интеллектуального труда и управлять нематериальными активами в цифровой форме.

Кроме того, в Москве под залог интеллектуальной собственности можно получить льготный кредит до 50 млн рублей, поручителем выступят структуры города. Также столица готова компенсировать и затраты на получение патента: за российский патент изобретатели могут получить грант 75 тысяч рублей, для подачи заявки на зарубежный патент – до 2 млн рублей.

