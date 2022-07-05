Собянин отметил растущую популярность городского транспорта среди москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост популярности городского транспорта Москвы стал основным трендом 2022 года, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, среднесуточное число поездок в рабочие дни за январь-июнь текущего года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
В сообщении пресс-службы также отмечается, что доля поездок на городском транспорте Москвы увеличилась на 4% - до 66%, а наибольший рост пассажиропотока был зафиксирован на новых станциях Большой кольцевой линии метро, а также на станциях метро, расположенных в ТиНАО.
Ранее Собянин поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к столице и рассказал, за десять лет в Новой Москве было построено восемь станций классического метро, линия наземного метро МЦД-2 и 340 км дорог.
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