Собянин открыл крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра» в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк «Красная Пахра» площадью более 20 тысяч квадратных метров. По его словам, парк обеспечит перевозки наземным транспортом на большой территории Новомосковского и Троицкого округов.

«Я думаю, что в течение года весь парк будет заполнен новыми электробусами. Несмотря на сложности, которые возникли с санкционным давлением на нашу промышленность, Москва по-прежнему будет работать с новейшими транспортными системами, с новейшими автобусами», - сказал он.

Глава города подчеркнул, что в перспективе Москва может перейти на электротранспорт – будет становиться экологичнее, использовать электромобили.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы также отмечается, что парк «Красная Пахра» предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. С 1 июля 2022 года на обслуживании здесь находятся первые восемь электробусов. На территории парка будут работать более 1,6 тыс. человек.

