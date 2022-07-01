Собянин открыл крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра» в ТиНАО
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк «Красная Пахра» площадью более 20 тысяч квадратных метров. По его словам, парк обеспечит перевозки наземным транспортом на большой территории Новомосковского и Троицкого округов.
«Я думаю, что в течение года весь парк будет заполнен новыми электробусами. Несмотря на сложности, которые возникли с санкционным давлением на нашу промышленность, Москва по-прежнему будет работать с новейшими транспортными системами, с новейшими автобусами», - сказал он.
Глава города подчеркнул, что в перспективе Москва может перейти на электротранспорт – будет становиться экологичнее, использовать электромобили.
В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы также отмечается, что парк «Красная Пахра» предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. С 1 июля 2022 года на обслуживании здесь находятся первые восемь электробусов. На территории парка будут работать более 1,6 тыс. человек.
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