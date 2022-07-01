Собянин рассказал о главных достижениях Новой Москвы за десять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к столице и рассказал о достижениях города в округе за 10 лет.



«Расширение города стало одним из самых сложных решений, которые мне пришлось принимать на посту главы города. Оно не было популярным. Но сегодня без новых территорий уже невозможно представить себе Москву. Расширение города для нас было не роскошью, а естественной и насущной необходимостью», - отметил глава города.

По его словам, Новая Москва не имеет себе равных в России по темпам развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры – за десять лет было построено 8 станций классического метро, линия наземного метро МЦД-2 и 340 км дорог.

Собянин также подчеркнул, что через 10 лет в Новой Москве будет уже 20 станций метро - главный городской транспорт придет во Внуково и Троицк.

К 2032 году в Новой Москве построят еще 20 миллионов квадратных метров жилья, сообщил ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

