Собянин отметил итоги благоустройства улиц в районе Чистых прудов

Сергей Собянин осмотрел итоги основных работ по комплексному благоустройству улицы Чаплыгина, а также прилегающих к ней улиц и переулков – там расположены известные столичные театры: «Современник», Et Cetera, Московский театр Олега Табакова и детский музыкальный театр «Экспромт».

Ранее в пресс-службе столичной мэрии сообщали, что началу сентября в Москве завершится реализация программы благоустройства 2019 года. Работы проходили на 4 тысячах столичных улиц, площадей, парков и дворов. Кроме того, работы затронули дороги Москвы.

В частности, в рамках программы благоустройства в порядок привели территорию возле Чистых прудов. Общая площадь благоустройства составила почти пять с половиной гектаров. Там было приведено в порядок пешеходное пространство, а также проезжая часть. Помимо этого, появились навигационные стелы и новые газоны. Для юных москвичей обустроили три детских площадки. Кроме того, работы прошли на территории двора театра Олега Табакова, территория Дворца бракосочетаний и прилегающих дворах.

Основные работы по благоустройству городских территорий, которые были намечены на этот года, выполнены. Оставшиеся объекты планируется сдать до 1 ноября.