Собянин отметил итоги благоустройства улиц в районе Чистых прудов
Сергей Собянин осмотрел итоги основных работ по комплексному благоустройству улицы Чаплыгина, а также прилегающих к ней улиц и переулков – там расположены известные столичные театры: «Современник», Et Cetera, Московский театр Олега Табакова и детский музыкальный театр «Экспромт».
Ранее в пресс-службе столичной мэрии сообщали, что началу сентября в Москве завершится реализация программы благоустройства 2019 года. Работы проходили на 4 тысячах столичных улиц, площадей, парков и дворов. Кроме того, работы затронули дороги Москвы.
В частности, в рамках программы благоустройства в порядок привели территорию возле Чистых прудов. Общая площадь благоустройства составила почти пять с половиной гектаров. Там было приведено в порядок пешеходное пространство, а также проезжая часть. Помимо этого, появились навигационные стелы и новые газоны. Для юных москвичей обустроили три детских площадки. Кроме того, работы прошли на территории двора театра Олега Табакова, территория Дворца бракосочетаний и прилегающих дворах.
Основные работы по благоустройству городских территорий, которые были намечены на этот года, выполнены. Оставшиеся объекты планируется сдать до 1 ноября.
Ранее НСН писала, что Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новой пешеходной зоны. Она появилась возле Политехнического музея в центре Москвы. Как отметил градоначальник, городские власти уже несколько лет занимаются общественным пространством от Лубянки до Зарядья.
В рамках этого масштабного проекта уже проведена реконструкция Новой и Старой площадей, Славянской площадей, приведены в порядок десятки прилегающих кварталов - улиц и переулков. По словам Собянина, ядром этого пространства и стала территория вокруг Политехнического музея, который также переживает этап очень серьезной реконструкции и реставрации.
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