Собянин рассказал о дальнейших планах благоустройства поймы реки Яузы

В столице может появиться единое пространство для отдыха вдоль русла реки Яуза. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин, он сегодня ознакомился на месте с ходом комплексного благоустройства речной поймы. Как отметил градоначальник, многолетним работам до сих пор не видно конца. Благоустроить необходимо ещё до 300 гектаров территорий, десятки километров набережных.

По оценке Собянина, каждый этап работ можно сопоставить с внушительным городским парком. При этом, как подчеркнул мэр, особенности проекта необходимо согласовать с жителями, и это, по словам градоначальника, одно из самых сложных из всех согласований. Мэр также поддержал идею создания природного-исторического комплекса «Парк Яуза» при ословии одобрения местными жителями.

Работы по комплексному благоустройству участка поймы Яузы в месте ее слияния с рекой Чермянкой вдоль Заповедной улицы – часть общего большого проекта. Они стартовали в марте этого года и должны быть завершены уже в августе. Зона отдыха появится на месте недостроенного горнолыжного спорткомплекса.

Спортивная зона парка формируется вокруг футбольного/хоккейного поля. Рядом появится площадка уличных тренажеров с возможностями для маломобильных людей. Для детей оборудуют 6 игровых площадок. Самый большой игровой комплекс откроется возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове.

