Собянин открыл всесезонный Дворец тенниса в Лужниках
Мэр столицы Сергей Собянин открыл Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса «Лужники».
По словам градоначальника, открытие Дворца тенниса стало большим праздником для спортсменов и любителей большого тенниса. Собянин отметил, что помимо 12 кортов в Лужниках открылись еще и плавательный бассейн и несколько мест для занятий сквошем, бадминтоном и другими видами спорта
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в свою очередь был в восторге от открытого Дворца тенниса в Лужниках. Он также рассказал, что в 2023 году московские спортсмены выиграли 300 международных турниров по теннису.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что каждый день Дворец тенниса смогут посещать около трех тысяч любителей спорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru