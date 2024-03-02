Собянин открыл всесезонный Дворец тенниса в Лужниках

По словам градоначальника, открытие Дворца тенниса стало большим праздником для спортсменов и любителей большого тенниса. Собянин отметил, что помимо 12 кортов в Лужниках открылись еще и плавательный бассейн и несколько мест для занятий сквошем, бадминтоном и другими видами спорта



Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в свою очередь был в восторге от открытого Дворца тенниса в Лужниках. Он также рассказал, что в 2023 году московские спортсмены выиграли 300 международных турниров по теннису.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что каждый день Дворец тенниса смогут посещать около трех тысяч любителей спорта.

