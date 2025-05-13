Маковецкий выразил сожаление из-за отмены гастролей театра Вахтангова в Севастополе

Актер, народный артист России Сергей Маковецкий выразил сожаление в связи с отменой гастролей московского Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова в Севастополе. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Любовь к родине - это сохранять и приумножать все то прекрасное, что создано выдающимися людьми, и уметь это защитить от мракобесия. Мне очень жалко, что жители и гости Севастополя не смогут увидеть эти прекрасные спектакли», - подчеркнул артист.

Маковецкий напомнил, что гастроли всегда планируют за несколько месяцев, намеченные в Севастополе показы не были исключением. По словам актера, труппе театра Вахтангова были приятны слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который в апреле в своем Telegram-канале лестно отзывался об учреждении и спектаклях, а изменения в позиции властей стали неожиданными.

Ранее в Севастополе отменили гастроли Театра имени Вахтангова из-за репертуара: два из трех запланированных к показу спектаклей были поставлены литовским режиссером Римасом Туминасом. Как отметил губернатор Севастополя, после начала специальной военной операции театральный деятель «говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера», пишет RT.

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ФОТО: пресс-служба KION
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