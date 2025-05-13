Маковецкий выразил сожаление из-за отмены гастролей театра Вахтангова в Севастополе

Мирошник: 23 мирных жителя пострадали, из них 6 погибли от ударов ВСУ в период трехдневного прекращения огня

Возможные переговоры России и Украины в Стамбуле могут состоятся только на уровне делегаций

Урожайность зерновых и других культур в Крыму в этом году снизится

В Госдуме предложили провести эксперимент по регулированию в сфере использования электросамокатов

Суд Парижа огласит сегодня приговор по делу против актера Жерара Депардье