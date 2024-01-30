В Ростокино появится спорткомплекс с бассейнами и теннисными кортами

На северо-востоке Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Там разместятся хоккейная площадка, бассейны, тренажерный зал, помещения фитнес-центра, три теннисных корта, медцентр, залы для фехтования, бокса и самбо, сказал Бочкарев.

Финансирование проекта будет вестись на средства инвестора, уточнил он.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что на объект уже выдано свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

«Композиция фасадов строится на сочетании больших витражных профилей и алюминиевых панелей с декоративной перфорацией. Рисунок будет напоминать схематичное изображение звезды – ромб, вписанный в круг», - добавил Кузнецов.

ФОК будет находиться на Сельскохозяйственной улице, владение 26. Он войдет в состав жилого комплекса «Союз».

