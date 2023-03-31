Собянин открыл в Некрасовке новую школу на 550 учеников

По его словам, здание, которое расположено на улице Вертолётчиков, рассчитано на 550 учеников. В нём помимо обычных классов есть IT-полигон, кабинеты 3D-моделирования и робототехники, а также спортивный и актовый залы, многофункциональный библиотечный центр, а во дворе - большая спортивная площадка.

«В общем, создали все условия для комфортного обучения, в том числе для учеников предпрофессиональных классов — инженерных и медицинских», - указал он.

Градоначальник добавил, что район Некрасовка активно развивается, за последние 10 лет его население выросло в пять раз.

Ранее в Министерстве образования Ставропольского края заявили, что в регионе за четыре года построили десять школ, рассчитанных на 6577 мест, сообщает RT.

