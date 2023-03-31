Собянин открыл в Некрасовке новую школу на 550 учеников
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в столичном районе Некрасовка было открыто новое здание школы для старшеклассников.
По его словам, здание, которое расположено на улице Вертолётчиков, рассчитано на 550 учеников. В нём помимо обычных классов есть IT-полигон, кабинеты 3D-моделирования и робототехники, а также спортивный и актовый залы, многофункциональный библиотечный центр, а во дворе - большая спортивная площадка.
«В общем, создали все условия для комфортного обучения, в том числе для учеников предпрофессиональных классов — инженерных и медицинских», - указал он.
Градоначальник добавил, что район Некрасовка активно развивается, за последние 10 лет его население выросло в пять раз.
Ранее в Министерстве образования Ставропольского края заявили, что в регионе за четыре года построили десять школ, рассчитанных на 6577 мест, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Лукашенко: женщины Белоруссии должны уметь владеть оружием
- Во Франции запретили делать паузы в футбольных матчах для игроков-мусульман
- Лукашенко: в Белоруссии появится ядерное оружие при необходимости
- Цеков: отправка «миротворцев» на Украину будет означать начало мировой войны
- «Не только пенсии»: что изменится в жизни россиян с 1 апреля
- В Ульяновске оштрафовали болельщика за банан, брошенный в бразильского полузащитника «Зенита»
- «Выиграть в схватке»: Дачникам рассказали, как бороться с борщевиком
- Песков заявил, что не знает подробностей побега Усса-младшего из-под домашнего ареста
- Песков: Москва в курсе предложения Лукашенко, СВО продолжается
- Завод Toyota в Петербурге выкупило ФГУП «НАМИ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru