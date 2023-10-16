Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Он отметил, что предстоят большие работы по созданию вокзала, которые будут закончены в конце 2025 года. Собянин напомнил, что была проведена реконструкция Замоскворецкой линии метро. В свою очередь заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони также рассказал, что вокзал будет полностью реконструирован к 2025 году.

Так, ожидается, что в 2025 году пассажиропоток транспортного узла «Царицыно» вырастет до 142,2 тысяч человек в сутки. При этом в дальнейшем планируется провести реконструкцию станции метро «Царицыно» и одноименной станции МЦД-2. Предусмотрены, в частности, строительство наземных вестибюлей с западной стороны к Каспийской улице и с восточной стороны, обращенной к музею-заповеднику «Царицыно», а также реконструкция существующих платформ.

