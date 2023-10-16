Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Царицынский рынок, который находится на улице Каспийская, а также рассказал о планах по созданию московского городского вокзала «Царицыно», расположенного в непосредственной близости от рынка.
Он отметил, что предстоят большие работы по созданию вокзала, которые будут закончены в конце 2025 года. Собянин напомнил, что была проведена реконструкция Замоскворецкой линии метро. В свою очередь заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони также рассказал, что вокзал будет полностью реконструирован к 2025 году.
Так, ожидается, что в 2025 году пассажиропоток транспортного узла «Царицыно» вырастет до 142,2 тысяч человек в сутки. При этом в дальнейшем планируется провести реконструкцию станции метро «Царицыно» и одноименной станции МЦД-2. Предусмотрены, в частности, строительство наземных вестибюлей с западной стороны к Каспийской улице и с восточной стороны, обращенной к музею-заповеднику «Царицыно», а также реконструкция существующих платформ.
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