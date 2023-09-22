Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской и Рублево-архангельской линий столичного метрополитена, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Соответствующее поручение градоначальник Москвы дал на первом после вступления в должность заседании президиума правительства.
Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами. Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность ряда южных и юго-восточных районов города.
На сегодняшний день в Москве строится около 35 километров новых линий и 15 станций метро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru