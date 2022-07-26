Собянин открыл реконструированный павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке

Он отметил, что открытый после комплексной реконструкции павильон «Ластоногие» придаст ему ещё больше популярности.

Градоначальник уточнил, что сейчас в павильное 16 бассейнов с морской водой, которые обеспечивают условия, максимально приближенные к естественной среде обитания морских львов, котиков и других, и выразил надежду, что уже до конца года их будет больше 30.

«Это такая целая страна подводная, страна чудес, когда можно зверей видеть не только сверху, но и изнутри со второго уровня. Это совершенно другое ощущение причастности к природе и жизни этих зверей», - подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что чаши для показа животных также являются «центром реабилитации для животных», поступающих из других городов России.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в павильоне «Ластоногие» площадью почти шесть тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских обитателей: белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей.

