Собянин открыл реконструированный павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский зоопарк входит в число ведущих в мире по уровню коллекции животных, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Он отметил, что открытый после комплексной реконструкции павильон «Ластоногие» придаст ему ещё больше популярности.
Градоначальник уточнил, что сейчас в павильное 16 бассейнов с морской водой, которые обеспечивают условия, максимально приближенные к естественной среде обитания морских львов, котиков и других, и выразил надежду, что уже до конца года их будет больше 30.
«Это такая целая страна подводная, страна чудес, когда можно зверей видеть не только сверху, но и изнутри со второго уровня. Это совершенно другое ощущение причастности к природе и жизни этих зверей», - подчеркнул мэр.
Собянин добавил, что чаши для показа животных также являются «центром реабилитации для животных», поступающих из других городов России.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в павильоне «Ластоногие» площадью почти шесть тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских обитателей: белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей.
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