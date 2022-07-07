Бочкарев: Строительство павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке завершено
Заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил о завершении очередного этапа масштабного обновления Московского зоопарка, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, подошло к концу строительство нового павильона «Ластоногие», который готовится к вводу в эксплуатацию.
«В павильоне площадью почти шесть тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских обитателей: белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей», - уточнил он.
Заммэра отметил, что в трёхэтажном комплексе кроме бассейнов с помещениями для морских животных, были оборудованы сувенирные магазины и кафе, а также образовательный центр для проведения культурно-образовательных мероприятий.
Ранее Бочкарёв заявил, что специалисты приступили к пусконаладке восьми эскалаторов на строящейся станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии.
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